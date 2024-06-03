البيت الأبيض يرد على تصريحات نتنياهو بشأن حرب غزة: هذا اقتراح إسرائيلي

رد المتحدث باسم البيت الأبيض،جون كيربي، اليوم الإثنين، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أن هناك فجوات بين الاقتراح الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى والاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن "هذا اقتراح إسرائيلي، ووصف الرئيس بايدن الشيء نفسه بالضبط."

وقال كيربي: "نحن مقتنعون بأن خطاب بايدن يمثل بأمانة الاقتراح الإسرائيلي. وقد أبلغ البيت الأبيض إسرائيل في الخطاب مسبقا".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب حماس، ونحن ننتظر جوابهم".

وذكر أيضاً أننا "نتفق مع رئيس وزراء إسرائيل على أن لإسرائيل الحق في تدمير قدرات حماس. ولكن الآن هو الوقت المناسب للانتقال إلى المرحلة التالية، للبدء بالمرحلة الأولى من تحرير بعض الأسرى والبدء في مناقشة المرحلة الثانية."