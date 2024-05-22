ضبط سيارة محملة بـ 15 طن قمح محلي في البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال جاد الله، وكيل وزارة التموين، اليوم الأربعاء، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من القمح المحلي خارج المحافظة.

تلقي رجال مديرية التموين بالبحيرة، معلومات حول نشاط يقوم به بعض الأشخاص يتمثل في تجميع كميات من القمح المحلي ونقلها خارج المحافظة دون الحصول على التصاريح اللازمة من المديرية، حيث يهدف هؤلاء الأشخاص إلى استغلال القمح لأغراض غير مشروعة بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

تشكيل حملة تموينية مكبرة

بناءً على هذه المعلومات، قرر محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والعقيد حسام الدين بدرى مدير مباحث تموين البحيرة، اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الواقعة ومعاقبة المتورطين بالشكل اللازم.

وضم تشكيل فريق عمل بقيادة العقيد حسام الدين بدرى، مجدى عبد الغنى مدير إدارة تموين الرحمانية ومحمد الطباخ رئيس الرقابة، إضافة إلى قوة من مباحث التموين بالبحيرة، حيث تم وضع كمين للمتهمين وتم ضبط سيارتين نقل محملتين بكمية كبيرة من القمح المحلي المحصود في موسم 2024 وتسليم القمح لشونة البنك الزراعي بالرحمانية.

وأعلنت المديرية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، وتم تقديم المحاضر اللازمة لمركز الشرطة لتسجيلها ومباشرة التحقيقات في هذه الواقعة.

وعلي جانب آخر، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 206 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

كما أشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.