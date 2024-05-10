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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة.. تكاثر للسحب المنخفضة وتوقعات بسقوط أمطار

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم استقرار الطقس، فمع انخفاض درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 24 درجة مئوية، وتكاثر للسحب المنخفضة التي حجبت أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى وسرعة رياح وصلت إلى 26 كم/ساعة، هناك توقعات بسقوط امطار متوسطة الشدة على معظم الأحياء.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك حالة الطقس اليوم 10 أبريل، فعلى الرغم من وجود طقس  حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة، إلا ان هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

كما يوجد اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من(٣:٢ متر).

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