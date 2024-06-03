الإثنين .. عرض مسرحية "سحر الحياة "على مسرح نهاد صليحة

يشهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون يوم الإثنين المقبل الموافق ١٠ يونيو في تمام الثامنة والنصف مساءً ، العرض المسرحي "سحر الحياة "، تأليف وإخراج نبيلة حسن .



تعد مسرحية "سحر الحياة " الاولى من نوعها حيث تجمع بين نخبة من النجوم ومجموعة من ابطال السرطان من السيدات والأطفال كما انها تندرج تحت فكرة مبادرة بالفن نهزم السرطان.

وتدور فكرة العرض حول قصص حياة بطلات السرطان وتجربتهم مع المرض والتغيير الذى يحدث فى حياتهن اثناء المرض وبعد التعافى وإدراكهم بمعنى الحياة وتعايشهم مع التعليمات والممنوعات التى يجب ان تتبعها كما يحكى عن الفكرة وراء ظهور أسورة ذراعى خط أحمر التى تعد بمثابة طوق امان لمرضى السرطان ، ويلقى الضوء على العديد من المبادرات الهامة وهى "كارت الخدمات المتكاملة لدعم مرضى السرطان"،"صندوق دعم مرضى السرطان الغير قادرين"،و"تجميد البويضات حق لأبطال السرطان"

ويوضح العرض أن مرض سرطان الثدى لا يقتصر على النساء فقط، وإنما قد يحدث للرجال ايضا وفي نهاية العرض يظهر بصيص نور وأمل لكل أبطال وبطلات السرطان.

ويشارك في بطولة العرض من الفنانين محمد يونس،ميرنا وليد،عايدة فهمى ،منير مكرم،لاشينا لاشين،هانى كمال.

ومجموعة من بطلات السرطان من بينهم: مها نور وشيماء زينهم وهند طلعت وصباح عيد ولمياء ووفاء محمود ويسر زكى ،بالاضافة لمجموعة من أطفال مرضى السرطان

