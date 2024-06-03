مصطفي بسيط في عصابة الماكس

انتهى الفنان مصطفى بسيط من تصوير دوره بفيلم "عصابة الماكس" والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" زعيم العصابة "أحمد فهمي" ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي.

ويعد فيلم "عصابة المكس" هو التعاون الثاني مع الفنان احمد فهمي بالسينما بعد فيلم "مستر اكس " الذي تم عرضه بالموسم السابق.

وفيلم "عصابة الماكس " بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي أوس أوس مصطفى بسيط حاتم صلاح محمد لطفى وأحمد فهيم، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

كما يشارك بسيط ايضا بفيلم سيتم عرضه بدول الخليج فقط بإسم " مَالك صلاح " بطولة الممثل اليمني ابراهيم المريسي وإخراج عبادي.

شارك مصطفي بسيط بالعديد من الأعمال الفنية، خلال مسيرته مثل عفاريت عدلي علام للزعيم عادل إمام ، الكبير آوي مع النجم أحمد مكي ، فيلم مستر إكس مع النجم أحمد فهمي ، لمعي القط مع النجم محمد إمام، أبو عمر المصري مع النجم أحمد عز، هروب اضطراري مع النجم أحمد السقا.