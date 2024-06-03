نجم الصفاقسي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم التونسى شادي الهمامي لاعب فريق الصفاقسي، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة مليئة بالبطولات.

ونشر شادى الهمامى صاحب الـ 37 عام، بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أعلن فيه عن اعتزاله بعد مسيرة امتدت ل20 عاما داخل المستطيل الأخضر.

وأبدى الهمامى فخره بما قدمه فى مسيرته مع المستطيل الأخضر، قائلاً: "إننى فخور بمسيرتى التي حققت خلالها 15 لقبا مختلفا عشت خلالها أحلى اللحظات مع جميع اللاعبين والمدربين والجماهير".

وعن اغلى البطولات التى توج بها، قال: "أن أغلى تتويج حظيت به خلال مسيرتى كان حب الناس الذي جاء بفضل عشقهم لكرة القدم".

وانطلقت مسيرة شادي الهمامي مع الصفاقسي منذ 2005 قبل أن يرحل بعد 7 مواسم لخوض تجربة احترافية مع الكويت الكويتي، ومنه إلى فريق دبي ثم الدحيل القطري قبل أن يعود للدوري الكويتي عبر بوابة الفحيحيل في موسم "2019-2020".

وختم الهمامي مسيرته مع الصفاقسي الذي عادي للعب ضمن صفوفه بداية من 2020.