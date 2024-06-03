بحضور "مدبولي".. انطلاق المؤتمر الطبي الأفريقي في نسخته الثالثة بجامعة المنوفية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH EXCON فى نسخته الثالثة والذى تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي العديد من الشركات العالمية في مجال الصحة والدواء، ومؤسسات دولية وشركاء عالميين، وسفراء بعض الدول، وبمشاركة خبراء الرعاية الصحية في أكثر من ١٣٣ دولة.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن المؤتمر الطبى الأفريقى يعد من أكبر المؤتمرات فى مجال الصحة على مستوى أفريقيا، الذي يتم من خلاله تبادل الخبرات والإسهامات الدولية لتطوير القطاع الطبي داخل قارة أفريقيا، ويعكس تنظيم هذا المؤتمر الكبير الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع الصحة، والجهود المبذولة لتطوير صناعة الدواء والاطلاع على كل ماهو جديد فى المجال الصحى، وتعزيز التبادل التجارى والاقتصاد الطبى بين دول القارة الأفريقية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يمثل المؤتمر فرصة جيدة للشركات المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لتنمية الاستثمار على مستوى أفريقيا، لافتا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنسختين الأولى والثانية من المؤتمر تعد سببا أساسيا لنجاح الدورتين، ودعما لتحقيق أهداف هذه الدورة الثالثة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الافتتاح شهد عرض فيلما تسجيلياً عن ماتم تحقيقه في النسختين الأولى والثانية من المعرض والمؤتمر، بالإضافة إلى ما سيتم تقديمه من أوجه دعم تتعلق بتوطين الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، والجهود المصرية الخاصة بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.

وتم خلال الافتتاح استعراض استراتيجية الصحة في مصر بما يتماشى مع المستجدات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، ومستقبل الخدمات الصحية في ظل الثورة الصناعية الخامسة، والملف الطبي المميكن، وجهود وزارة الصحة ودور الأنظمة الصحية في محاور النظام الصحي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل وخطة تطوير الهيئة العامة للتأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ومبادرة قوائم الانتظار.

وحضر الدكتور أحمد القاصد جلسة حوارية، استعرض فيها المتحدثون أهم التحديات التي تواجه توطين الصناعات الطبية في أفريقيا، وسبل التعامل مع هذه التحديات، إلى جانب جهود توطين تصنيع المجموعات الدوائية الهامة، بالإضافة إلى المؤشرات الجاري تطبيقها في الخدمات الصحية المصرية العلاجية والوقائية.