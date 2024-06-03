ڤودافون مصر تنشر أول وحدة راديو ثلاثية النطاق في العالم لتردداتFDD 1800/2100-TDD/2600 العاملة في مصر بالتعاون مع إريكسون

أعلنت شركة ڤودافون مصر اليوم عن نجاحها في نشر أول وحدة راديو ثلاثية النطاق في العالم، قادرة على دمج نطاقات التردد ١٨٠٠ ميجاهرتز و ٢١٠٠ FDD و ٢٦٠٠ TDD العاملة في مصر في وحدة راديو واحدة. وستُتيح هذه الوحدة الجديدة من إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) لڤودافون مصر تقليل تكاليف نشر جميع الأجيال القادمة، وزيادة سرعة نشر الشبكات، وتقليل استهلاك الطاقة، وتخفيف الأحمال التشغيلية على الأبراج.

ستساهم هذه التكنولوجيا الجديدة في تخصيص نطاق الترددات في مصر، حيث ستعمل بشكل كبير على تعزيز استدامة الشبكات، مما يؤدي لنشرها بشكل أسرع وأقل تكلفة مع أقل استهلاك للطاقة. وتساعد هذه التكنولوجيا ڤودافون على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للعملاء وهو ما يتوافق مع التزام ڤودافون مصر بوضع العملاء على رأس أولوياتها.



وتعليقًا على ذلك، قال كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر: "نواصل في ڤودافون مصر جهودنا في توفير شبكات المحمول المستدامة من خلال سرعة تبني أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعدنا في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف ووقت نشر شبكاتنا. تعتبر وحدة الراديو ثلاثية النطاق من إريكسون ذات أهمية خاصة للأسواق الكبيرة مثل مصر، حيث يتم استخدام نطاق التردد 2600 TDD لزيادة سعة كل شبكات الأجيال القادمة."



وقال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية ومصر: "يمكننا، من خلال أحدث التقنيات وبمساعدة التخصيص الذكي للموارد، أن نحقق أعلى مستويات الكفاءة وأفضل استغلال ممكن لكل جزء من سعة النطاق الترددي، مع تبني حلول موفرة للطاقة وتقليل بصمتنا الكربونية. إن تطبيق هذه الحلول لن يتيح لنا فقط تحسين جودة الاتصالات، بل يمكننا أيضًا حماية البيئة. نحن، بفضل تعاوننا الوثيق مع ڤودافون مصر، نساهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وجودة وتوفير أفضل اتصال في مصر."



و الجدير بالذكر أن ڤودافون هي أكبر شركة اتصالات في مصر، و استراتيجيتها هي تشكيل المستقبل للعالم الرقمي الجديد، مع الاستمرار في وضع عملائها في المقام الأول. فعلى مدار 25 عامًا، استثمرت الشركة أكثر من 90 مليار جنيه لتحسين حياة أكثر من 48 مليون عميل، اعتمادًا على فريقها الاستثنائي المكون من 10,000 موظف. تستهدف الشركة الاتصال من أجل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا لتحسين حياة العملاء، والمساعدة في تقدم المجتمعات المستدامة، ولذلك تلتزم الشركة بالاعتماد بنسبة 100٪ على الطاقة المتجددة في عملياتها التشغيلية بحلول عام 2025.

في نفس السياق، تؤكد شراكة إريكسون مع ڤودافون مصر على التواجد القوي والممتد لشركة إريكسون والتزامها تجاه السوق المصري، حيث تمكنت الشركة طوال أكثر من 125 عامًا من تحقيق العديد من النجاحات المتميزة في مصر. ولذلك ستظل إريكسون ملتزمة بتوسيع نطاق عملياتها في هذا السوق الهام، وتحفيز الابتكار التكنولوجي في البلاد.