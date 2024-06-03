ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

محافظ البنك المركزي يلقي البيان الختامي للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي البيان الختامي للاجتماعات السنوية للمجموعة، والتي استمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٤ بالعاصمة الكينية نيروبي.

وخلال الاجتماعات السنوية - التي عُقدت تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي" - ترأس محافظ البنك المركزي المصري الوفد المصري المشارك رفيع المستوى، والذي ضم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وشارك الوفد المصري بفاعلية في جلسات الاجتماعات، كما تم اختيار محافظ جمهورية مصر العربية لإلقاء البيان الختامي، الذي سلط الضوء على أبرز القضايا والمحاور التي تم الاتفاق عليها فيما بين السادة المحافظين، والذين يمثلون ٨١ دولة مشاركة.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد حسن عبد الله العديد من اللقاءات والنقاشات مع محافظي وممثلي الدول المشاركة، تناولت القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تُعزز آليات دفع مسيرة العمل التنموي بدول القارة الأفريقية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تعميق الدور المحوري المصري إفريقيًا، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر في المؤسسات والمحافل الاقليمية والدولية.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى مجموعة بنك التنمية الإفريقي أفريقيا الدكتورة رانيا المشاط طارق الخولى الوفد المصري