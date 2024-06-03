التموين تمنح المطاحن إجازة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن منح المطاحن التموينية إجازة 4 أيام بدء من يوم 15 وحتي 18 يونيو 2024 وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة بحسب توجيه، إلي قيام المطاحن التي لا ترغب في الحصول على تلك الاجازة باخطار المديرية المختصة والتي بدورها تخطر شركة سمارت بحد اقصي السبت المقبل .

واوضحت التموين أن شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت ستقوم بإرسال ملف اكسيل الكترونيا لمديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات على مستوي الادارات التموينية التابعة لها على الايميل الخاص بكل مديرية متضمنا على البيانات الخاصة بكافة المخابز الواقعة بنطاق كل مديرية.

ونوهت الوزارة بقيام المديريات بتحديد أيام الاجازات المخطط منحها للمخابز الواردة بالملف الاكسيل المشار إليه امام الخانات المحددة في الفترة المذكورة و إعادة ارسال الملف الكترونيا على الايميل الوارد منه الملف لشركة تطبيقات الكروت الذكية .

وشددت الوزارة علي عدم قيام مديريات التموين بتسجيل ايقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة على نظام ادارة المخابز بالمديرية ويتم صرف حصة 4 ايام من الأقماح لهذه المطاحن طبقا لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني.

وذلك من جهات الصرف المحددة لها بالبرنامج التنفيذي لصرف الاقماح المحلية والمستوردة للمطاحن التموينية خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 20 يونيو الجاري، وبما لا يتجاوز الكميات المخصصة للمطاحن عن فترة البرنامج المشار إليه.

تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت بتعديل مواعيد اتاحة صرف الحصص من بعد الساعة 12 صباحا الي الساعة 2 صباحا وتقوم المطاحن بالبدء في االشحن للمخابز بعد الساعة 2 صباحا حتي نهاية اليوم، وذلك خلال الأيام من 11 الي 14 يونيو الجاري.

كما تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت بإتاحة صرف يوم للمخابز الحاصلة على إجازة طبقَا لمبيعات آخر يوم عمل لها قبل الاجازة.

وطالبت التموين كافة المديريات بالتأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.

وأشارت الي ايقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي خلال الموسم الحالي، لمدة 3 أيام إعتبارا من يوم وقفه عرفة وحتي ثاني أيام عيد الاضحي على أن يستأنف استئناف العمل اعتبارا من ثالث ايام العيد