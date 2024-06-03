الإصابة تمنع فتوح من استكمال معسكر منتخب مصر

خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب ، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها ،متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة و التأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين .