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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإصابة تمنع فتوح من استكمال معسكر منتخب مصر

احمد فتوح
احمد فتوح
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خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب ، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦  .

حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد فتوح  بعد الإصابة التي تعرض لها ،متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة و التأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر  في اللقائين المقبلين .

منتخب مصر أحمد فتوح تعرضه لإصابة بالكاحل حسام حسن احمد محمدي