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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غارقا في مياه ترعة بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة مركز الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا أثناء السباحة بمياه ترعة بنايوس وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من المستشفى العام  بوصول " ياسر  م " 16 عاما مقيم كفر الحمام مركز الزقازيق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الشاب إثر السباحة بمياه ترعة بنايوس وتم استخراج الجثمان من قبل قوات الإنقاذ.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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