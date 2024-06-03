أولمبياد باريس.. ترفع أسهم وزير الرياضة للاستمرار في الحكومة الجديدة

بعد أن تقدمت الحكومة اليوم باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.

تشير التوقعات إلى استمرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى منصبه فى الحكومة الجديدة وذلك بسبب مشاركة البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ياتي هذا بسبب إشراف وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي ملف الأولمبياد بالكامل وهو الأمر الذي يرفع أسهم وزير الرياضة في الاستمرار خصوصاً بعد النتايج التي يحققها اللاعبين المصرين علي جميع المستويات خلال الفترة الماضية.

حكومة مدبولي

تعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هي الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كلف بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، بعد تقديم رئيس الوزراء شريف إسماعيل استقالة حكومته في 5 يونيو 2018.

واستعان مدبولي، بـ 20 وزيرًا من حكومة إسماعيل، بالإضافة إلى نفسه، إذ تولى حقيبة الإسكان مؤقتًا في التشكيل الأول لحكومته، بجانب رئاسة الحكومة، ليشكل وزارة من 34 حقيبة.

4 تعديلات وزارية شهدتها حكومة مصطفى مدبولي



شهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018، أربعة تعديلات دستورية على النحو التالي:

تعديل وزاري في فبراير 2019

كان التعديل الأول في 13 فبراير 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

تعديل وزاري في مارس 2019

جاء هذا التعديل في 11 مارس 2019، باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

تعديل ديسمبر 2019



تم جاء التعديل الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.

وتولى في هذا التعديل الدكتور خالد العناني حقيبة السياحة والآثار بعد دمجهما، كما تولت نيفين القباج وزارة التضامن بعد أن تركتها الدكتورة غادة والي في نوفمبر 2019، لشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وتولى السيد القصير حقيبة الزراعة بدلا من عز الدين عمر أبوستيت، ونيفين جامع حقيبة الصناعة بدلا من عمرو نصار، وتولت رانيا المشاط حقيبة التعاون الدولي بدلا من سحر نصر بعد فصلها عن الاستثمار.