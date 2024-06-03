رئيس جامعة العريش يناقش الخطط التنفيذية والإجرائية لتطوير تصنيف الجامعة

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اجتماعًا هامًا مع السادة عمداء الكليات والأساتذة المختصين، وذلك بهدف تطوير الخطط التنفيذية والإجرائية للجامعة للوصول بها إلى مستوى جامعات الجيل الرابع والخامس.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، على ضرورة العمل بجدٍّ وإخلاصٍ من أجل تحقيق رؤية الجامعة في أن تصبح من جامعات الجيل الرابع والخامس، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات البحث العلمي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تتناسب مع متطلبات العصر.

وخلال الاجتماع تم توزيع المهام على السادة الحاضرين بما يتماشى مع الخطة القومية لتطوير البحث العلمي وخطط مصر للتنمية 2030، وحدد رئيس الجامعة موعدًا لمناقشة الخطة التنفيذية بشكل تفصيلي لعرضها على مجلس الجامعة القادم، وذلك بهدف الحصول على ملاحظات وأفكار جميع أعضاء المجلس، بما يُسهم في إثراء الخطة وضمان نجاحها.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على التزام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية وتحديثها، مواكبةً للتطورات المتسارعة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى جاهدةً لتصبح منارة علمية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المُختصة، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج العلمية، بما يُسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وختامًا، شهد الاجتماع نقاشًا مثمرًا بين الحاضرين، حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير جامعة العريش والوصول بها إلى مستوى جامعات الجيل الرابع والخامس.