محافظ أسوان يوجه للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع رصف الطريق الدائرى بلانة- نصر النوبة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقب قيامه بتفقد الأعمال الجارية بمشروع رصف وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة / كلابشة ،بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والذى يخدم جميع أهالى قرى ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى أهالى قرى وادى النقرة والمراكز المجاورة شهد الطريق تكثيف الجهود كخلية نحل للإنتهاء من مراحل العمل بطول 38 كم ، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

ومن جانبه أشار المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه جارى تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبى الترعة بطريق بلانة / كلابشة ، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس ، مع رش MC ، وتنفيذ طبقة رابطة .

وأوضح أنه تم تخطيط إزدواج الطريق بطول 100 كم ، مع تخطيط الطريق القديم عقب الإنتهاء من تخطيط الإزدواج بطول 125 كم ، وبالتوازى جارى تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق ، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى .

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