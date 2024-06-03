وزير الرياضة يعقد اجتماعًا موسعًا لتطوير المدن الشبابية في مصر

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعا، اليوم مع رؤساء المدن الشبابية والإدارات المركزية للمدن ومنشآت الشباب والرياضة.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المدن الخطط والمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتحديث المدن الشبابية في مختلف محافظات مصر، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والبرامج الموجهة لشباب وأسر المجتمع.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز للمدن الشبابية قبل بداية موسم الصيف، بما يتيح استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار والمستفيدين بكفاءة عالية وأسعار مناسبة.

ووجه الوزير بتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة في مجالات الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يلبي تطلعات شباب مصر ويسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ الذي شهدته المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار الجهود لتعزيز دورها في خدمة أبناء الوطن.