8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة

يحتاج طالب الثانوية العامة خلال فترة ماقبل الامتحانات إلى التركيز والانتباه، وتبذل الأسرة قصارى جهدها في تهيئة المنزل له حتى يستطيع أن يركز ويذاكر دروسه جيدا حتى يستعد للامتحانات، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة التركيز ومنها :



1.الأفوكادو

تحتوى فاكهة الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية كما تعتبر من الفاكهة التي تقوى الذاكرة وتساعد على التركيز والانتباه.

2.الموز

يحتوي الموز على ثلث الكمية اليومية المطلوبة من فيتامين ب6، وهو عنصر غذائي مرتبط بالذاكرة والإدراك وصحة الدماغ.

3.الفاصوليا

تحتوى الفاصوليا على جلوكوز وأحماض أمينية، لذلك تساعد الطالب على التركيز دون الحاجة لسكر ولكن لا يفضل الإكثار من تناولها.

4.التوت

يحتوى التوت على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، ونسبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، لذلك يساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.

5.القهوة

تحتوى القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما تعطى دفعة من الطاقة للطالب لتساعده على التركيز أثناء المذاكرة، ولكن يفضل ألا يزيد تناول القهوة عن 2-3 أكواب كحد أقصى يوميًا، ويفضل تناولها بدون سكر.

6.الشوكولاتة الداكنة

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة والمركبات المعززة للدماغ ، فتساعد الطالب على التركيز أثناء المذاكرة.

7.البيض

يحتوي البيض على البروتين والدهون التي تساعد على توفير الطاقة كما ثبت أن السيلينيوم الموجود في البيض يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

8.المكسرات

يعتبرالكاجو واللوز والجوز والبندق الغير محمص من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والألياف، كما تعد المكسرات وجبة خفيفة صحية تساعد على التركيز ولكن لا يفضل الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.