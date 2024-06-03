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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت في مساندته لحق الشعب الفلسطيني

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار
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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالموقف التونسي الثابت في مساندته لحق الشعب الفلسطيني المشروع في استعادة كل أراضيه وإقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشارك عمار -وفقًا لوزارة الخارجية التونسية- في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأولى الكورية الجنوبية-الأفريقية التي تشارك فيها تونس بوفد يترأسه رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

ورحب الوزير بالمبادرة الكورية الجنوبية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العلاقات الأفريقية-الكورية إلى مستوى شراكة تقوم على مبدأ الندية والتضامن وتملك أفريقيا لخياراتها من أجل تحقيق الازدهار المشترك، مشددا على إيلاء البعد البشري والموارد البشرية ما تستحقه من أهمية كركيزة أساسية للشراكة والاستثمار المنشودين، من خلال تشجيع التبادل ورفع الحواجز التي تعيق المبادلات في مجالات التعليم العالي والثقافة والسياحة وغيرها.

تونس نبيل عمار الشعب الفلسطيني