طلب تحريات مصرع لص تسلل إلى شقة لسرقتها بالمرج

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيق في مصرع لص تسلل إلي شقة مواطن محاولا سرقتها ولقي مصرعه متأثراً بالاعتداء عليه من قبل الأهالي ، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع إلي أقوالهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقي إخطاراً من شرطة النجدة بضبط لص داخل شقه بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لعاطل داخل شقه المجني عليه ومكبل اليدين.

وبسؤال صاحب الشقة السكينة، قال إنه أثناء عودته للمنزل فوجئت بوجود اللص واستغاث بالأهالي وساعدوه وبالتعدي عليه بالضرب لقي مصرعه ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.