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الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب تحريات مصرع لص تسلل إلى شقة لسرقتها بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق في القاهرة،  التحقيق في مصرع لص تسلل إلي شقة مواطن محاولا سرقتها ولقي مصرعه متأثراً بالاعتداء عليه من قبل الأهالي ، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع إلي أقوالهم.

وكان قسم شرطة المرج  تلقي إخطاراً من شرطة النجدة بضبط لص داخل شقه بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لعاطل داخل شقه المجني عليه ومكبل اليدين.

وبسؤال صاحب الشقة السكينة، قال إنه أثناء عودته للمنزل فوجئت بوجود اللص واستغاث بالأهالي وساعدوه وبالتعدي عليه بالضرب لقي مصرعه ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إجراء التحريات المباحث الجنائية شرطة النجدة قسم شرطة المرج