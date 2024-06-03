محافظ أسوان يشيد بالتعاون السويسري لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الأكثر احتياجًا

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع الثالث للجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP المرحلة الثانية ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى وفد الوكالة السويسرية للتنمية برئاسة ميخال هرارى نائب رئيس الوكالة ، والدكتور أندرياس زيست مدير البرنامج ، والدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

جاء ذلك إستكمالاً للنجاحات والإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخاصة فيما يتعلق بإحلال وتجديد شبكات البنية التحتية .

جارى تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى والجديد لخدمة 50 ألف نسمة

وتصل تكلفة المشروع فى مرحلته الثانية أكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى من مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد ، وعزب كيما حيث شهد المشروع نهو 30 % للخط الناقل بطول 7 كم ، و 35 % لشبكة توزيع السيل بطول 35 كم ليخدم المشروع حوالى 50 ألف نسمة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المشروع الحيوى سيساهم فى تلبية إحتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه .

وأشاد بالتعاون البناء والمثمر من الجانب السويسرى فى توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة مما يجعلنا دائماً نتباهى ونفتخر بهذا التعاون ، وهذه التجربة التى أثبتت نجاحات متميزة لخدمة أبناء أسوان ضمن سلسلة خدمات دواعى إنقاذ الحياة للأسر الأكثر إحتياجاً .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتعاونه اللامحدود والغير مسبوق من شركات مياه الشرب الكبرى التى تقوم حالياً بتسخير إمكانياتها للمساهمة فى تنفيذ حزمة من الأعمال بالعديد من المناطق الساخنة من أجل القضاء نهائياً على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى ، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين ، وهو ما يشهد متابعة دورية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وشهد الإجتماع استعراض الإنجازات التى تمت بالمرحلة الثانية ، والتى تضم 3 مكونات تشمل الدعم الفنى ، والبنية التحتية ، والتوعية والمشاركة المجتمعية ، وتوصيات لجنة حوار السياسات ، وكذا موقف مشروع الصرف الصحى لتحسين الخدمة بحى شرق ، وبتكلفة 500 مليون جينه ، والذى يضم محطة معالجة بمنطقة السيل بطاقة 46 ألف م3/ يوم ، والذى ستقوم بتنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ومشروع خط طرد بطول 2.5 كم بقطر 800 مللى حتى محطة معالجة كيما ، وخطوط الانحدار بطول 1 كم ، وبأقطار مختلفة ، ويتم بالتوازى أعمال تطهير شبكات الصرف بالسيل الريفى .

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