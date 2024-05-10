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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

نتنياهو: إذا لم ندمر حماس سنظل بلا حماية وستتكرر أحداث 7 أكتوبر

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاحتلال إذا استسلم ولم يدمر حماس، فإن دولة الاحتلال ستظل بلا حماية وستتكرر أحداث 7 أكتوبر، وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».
وأضاف نتنياهو: "علينا هزيمة حماس في رفح الفلسطينية وآمل أن أتمكن أنا وبايدن من التغلب على الخلافات وسيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية في غزة". 
وتابع رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو: "هدف حماس وإيران تدمير أمريكا ونحن نقف في طريقهما لحماية الغرب".

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