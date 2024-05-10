نتنياهو: إذا لم ندمر حماس سنظل بلا حماية وستتكرر أحداث 7 أكتوبر

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاحتلال إذا استسلم ولم يدمر حماس، فإن دولة الاحتلال ستظل بلا حماية وستتكرر أحداث 7 أكتوبر، وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأضاف نتنياهو: "علينا هزيمة حماس في رفح الفلسطينية وآمل أن أتمكن أنا وبايدن من التغلب على الخلافات وسيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية في غزة".

وتابع رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو: "هدف حماس وإيران تدمير أمريكا ونحن نقف في طريقهما لحماية الغرب".