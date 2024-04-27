هجوم روسي يستهدف منشآت غاز في أوكرانيا توفر إمدادات للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الهجوم الروسي على قطاع الطاقة في بلاده تضمن ما يصل إلى 34 صاروخا من مختلف الأنواع، حيث استهدفت هذه الضربات منشآت الغاز الرئيسية التي تمد الاتحاد الأوروبي بالطاقة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي كلمته المسائية عبر الفيديو، أوضح زيلينسكي قائلا: "كان الهدف الرئيسي من الهجوم استهداف قطاع الطاقة، حيث تم استهداف العديد من المنشآت في هذا القطاع، بما في ذلك مرافق نقل الكهرباء والغاز... ولا سيما منشآت الغاز التي تعد حيوية لضمان إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي".