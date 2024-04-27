بيرنلي يخطف تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد على ملعبه

خطف فريق بيرنلي، مساء اليوم السبت، تعادلًا قاتلًا من مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من مانشستر يونايتد وبيرنلي لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات كثيرًا خاصة من لاعبي اليونايتد، حتى نجح البرازيلي أنتوني في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 79، ليضع الشياطين الحمر في المقدمة.

ورفض الفريق الضيف، الهزيمة أمام مان يونايتد بهدف قاتل عن طريق زكي أمدوني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، ليخطف بيرنلي نقطة ثمينة خارج الديار.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54، يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد بيرنلي إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.