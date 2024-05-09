تعرف على أكثر الأبراج بخلا فى الحب والمشاعر

" الحب تجربة فريدة ومعقدة لكل فرد، لكن يمكن أن تختلف تجربة الحب بشكل كبير بناءً على برج الشخص. يؤمن البعض بأن الأبراج الفلكية تؤثر على شخصياتنا وسلوكنا ، وبالتالي قد تختلف طبيعة الحب بين الأبراج.

تكشف عالمة الفلك والأبراج، الدكتورة منى أحمد، للبوابة نيوز شكل الحب عند كل برج على النحو التالي:

برج الحمل: يتميز برومانسيته وحبه للغزل، كما أن ميله للتملك يجعله غيورًا. للرجال الحمل، يكون الحب نوعًا من المطاردة لجذب النساء، بينما تسعى النساء الحمل دائمًا لجذب شريكهن بأي طريقة، نظرًا لغيرتهن الشديدة.

برج الثور: يتميز بالرومانسية والشهوانية، ويُجذب بشكل أساسي للجمال البدني للشريك، بالإضافة إلى الروائح والألوان والأصوات. يكون مخلصًا في علاقاته، ولا يرضى بالخيانة.

الجوزاء: يُعرف بحساسيته وميله للتعبير عن مشاعره، لكنه يتمايل بين الحرية الشخصية وكبت المشاعر. قد يبحث عن الشريك المثالي الذي يتماشى معه، وإذا لم يجده، قد يفر من العلاقة.

السرطان: يتميز برومانسيته وتفانيه في الحب، ويضع شريكه في المرتبة الأولى في حياته. يكون متعلقًا بشدة بالشريك، ولا يتخيل حتى لحظة تخليه عنه.

الأسد: يتميز بالكرم والوفاء والحيوية في الحب، حيث تكون قصة حبه درامية، ويمكنه جذب شريكه بسهولة بفضل قوته الجذابة. تكون قصة الحب لدى النساء الأسد مليئة بالحيوية والوفاء والتضحية والكرم.

العذراء: يتسم بالاخلاص والتفاني في الحب، لكنه يدقق في اختياراته ويضع الشريك تحت اختبارات دقيقة. يكون مستقرًا ومخلصًا في علاقته، ويتجنب الخيانة.

الميزان: يكون حساسًا ورومانسيًا، ويميل للحب بسهولة وبشغف، ويعتني بالشريك بعناية شديدة لتحقيق الاستمتاع بالحب والحياة.

العقرب: يتميز بحبه العميق والمخلص للشريك، ويجذبه له كمغناطيس. يكون غامضًا في حبه، مما يجعل الشريك يجد صعوبة في مقاومة جاذبيته.

القوس: يتسم بالخيال والرومانسية في الحب، مع انسجام فكري مفيد وكرم.

الجدي: متحفظ في التعبير عن مشاعره، ويعتبر الحب واحة أمان وسلام. مخلصا ويدقق في اختياراته للشريك.

الدلو: يتميز بالصدق والمحبة المخلصة، ويتميز حبه بالانسجام والحنان الإنساني.

الحوت: رومانسيً للغاية يميل للعاطفة والحنان، وعندما يجد الحب والعاطفة التي يبحث عنها، يمكنه التغلب على جميع الصعوبات بسهولة.

وعن الأبراج الأكثر بخلا في الحب...كشفت الدكتورة "منى أحمد"، خبيرة الأبراج ، أن الأبراج الأكثر بخلا في الحب هي الثور والجوزاء والجدي والعذراء.

"الثور: بخيل في مشاعره لأنه يتصف بالأنانية وحب التملك والسيطرة، فلا يتخلى عن أغراضه بسهولة.

الجوزاء: أكثر الأبراج بخلا في المشاعر، لأنه متعلق جدًا بالأمور المادية ويعبث بفكرة التخلي عن أهدافه في الحب، وأغراضه مادية من الدرجة الأولى.

الجدي: بخيل للغاية في مشاعره وعواطفه.

العذراء: بخيل في مشاعره ولا يعبر عنها أبدًا."



