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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد لقطة الطفلة ووالدها.. هل يتم تعديل مواعيد مباريات الساعة 4؟

لقطة الطفلة ووالدها
لقطة الطفلة ووالدها في مباراة الإسماعيلي والداخلية
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شهدت مباراة الإسماعيلي والداخلية التي أقيمت عصر اليوم الخميس لقطة مثيرة كان بطلها طفلة من مشجعي نادي الإسماعيلي في مدرجات استاد الإسماعيلية. 

التقطت عدسات الكاميرا قيام طفلة بجحب أشعة الشمس عن والدها الكبير في السن قبل انطلاق المباراة. 

تعالت الأصوات في الوسط الرياضي، بضرورة تعديل موعد مباريات مسابقة الدوري التي تقام الساعة 4 عصرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وجاءت مطالب تعديل موعد المباريات التي تقام في هذا الوقت بعد انتشار صورة الطفلة خلال مباراة الإسماعيلي والداخلية، وهي تحاول أن تحجب أشعة الشمس عن والدها.

وتأجل انطلاق مباراة أمام الداخلية، التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الإسماعيلية، لمدة 30 دقيقة، لارتفاع درجة الحرارة.

وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف قاتل سجله عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء.

الإسماعيلي والداخلية لقطة الطفلة ووالدها جمهور الإسماعيلي