جرائم السوشيال ميديا.. تاريخ حافل من السب والقذف وانتهاك الخصوصية

مما لا شك فيه أن السوشيال ميديا ما هي إلا مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث وخاصة بعد الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم كله وبالرغم من منافع برامج وتطبيقات السوشيال ميديا إلا أننا تناسينا مساوئها وأضرارها التي أصابت المجتمع المصري والعربي في مقتل.. وبمرور الوقت تحولت لقنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار الشعب المصري وخاصة الشباب والمراهقين



وتستعرض البوابة خلال التقرير التالي أبرز القضايا والجرائم التي ارتكبت في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا



1- جريمة الدارك ويب



وبدأت قضية الدارك ويب بعد اختفاء أحد الأطفال في منطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، قبل العثور على جثته داخل إحدى الشقق السكنية، ثم سقوط قاتله في قبضة الشرطة وأدلى قاتل طفل شبرا الخيمة باعترافات تفصيلية صادمة أمام النيابة العامة، حول استدراجه الضحية إلى شقته بغرض سرقة أعضائه البشرية مقابل ملايين الجنيهات، بتحريض من مراهق مصري مقيم في الكويت، جعله يرتكب الجريمة خلال فيديو كول؛ تمهيدًا لبيع الفيديو لمواقع إلكترونية مخصصة لذلك عبر الدارك ويب.



التحقيقات كشفت أن المتهم اعترف بأنه باع كليته بطريقة رسمية منذ فترة، إذ توجه إلى الشهر العقاري لإثبات ذلك وحرّر محضر إثبات حالة بقسم الشرطة، ودلّه أحد الأشخاص على المشتري للكلية، ولما قبض أموالًا اشترى بها أثاثًا جديدًا لشقته ثم ضاقت به الحال وباعه، ولاسيما بعدما تشاجر مع صاحب المقهى محل عمله، وطرده من المكان.



وتواصل الأجهزة الأمنية فحص عدة وقائع ظهرت من خلال اعترافات المتهم، وفحص الهواتف والمراسلات، حيث قرر أنه سبق أن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه، وأنكر صلته بتلك الوقائع، وتواصل التحقيقات في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة، بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة في شبرا الخيمة.



2 - فتاة الفيسبوك



أصيبت فتاة عقب قفزها من سيارة شاب، أثناء سيرها في الشارع بمنطقة كرداسة إثر تعديه عليها.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقريرا طبيا وافيا عن حالة الفتاة والإصابات التي لحقت بها.



وكشفت التحقيقات أن المستشفى استقبل فتاة تبلغ من العمر ( 22 عاما)، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وادعاء القفز من السيارة بعد مشاجرة مع صديقها.



وقالت الفتاة في التحقيقات إنها تعرفت على شاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وارتبطت به عاطفيا، وخلال لقائهما الأول بـ"كافيه" عرض عليها التنزه بسيارته ثم توصيلها.



وأضافت الفتاة أن الشاب اصطحبها لطريق مظلم ما أصابها بالقلق، وطلبت منه إعادتها لكنه رفض وبدأ يتحرش بها، فنشبت بينهما مشاجرة اعتدى خلالها عليها بالضرب، ما دفعها للقفز من السيارة، وساعدها رواد الطريق ونقلوها للمستشفى.



3- فتيات التيك توك



مودة وحنين



حنين حسام بدأت حكايتها مع نشر مقطع فيديو على "تيك توك" تطلب فيه من الفتيات إنشاء حسابات على "تيك توك"، وفتح الكاميرا والدردشة "لايف" مع بعض المستخدمين، ووعدتهن بالحصول على مقابل مادي 36 دولارا يصل إلى 3 آلاف دولار، وهو ما أثار الرأي العام ضدها، حيث قدم البعض بلاغات ضدها وتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي عاقبتها بالسجن 10 سنوات.



هدير ومنار وريناد



أما في يوليو 2020، فقد انتشرت قصة هدير الهادي بعد نشرها مجموعة من الفيديوهات والصور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق "تيك توك"، وجهت إليها النيابة 5 تهم، بعد إلقاء القبض عليها، وقضت المحكمة الاقتصادية بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.



أما منار سامي، فاتهمت بتقديم فيديوهات خادشة للحياء، وذلك من خلال حسابيها على موقعي إنستغرام وتيك توك، وبعد القبض عليها أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وهناك أيضا ريناد عماد، التي وجهت لها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها، وقالت في التحقيقات إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية، ومنذ أيام عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالحبس 3 سنوات.



شيرى هانم



بعد صدور حكم الاستئناف تقضى شيرى هانم عقوبة سجنها 5 سنوات بتهمة التحريض عفى الفسق ونشر الرذيلة.



زمردة



نجلة شيرى هانم هى الأخرى تقضى عقوبة سجنها 5 سنوات مع والدتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.



4 - سما المصري والتحريض على الفسق والفجور



قررت محكمة النقض معاقبتها بالسجن سنة وتغريمها 100 ألف جنيه واستمرار حبسها، بتهمة التحريض على الفسق والفجور





5- فيديو المطبخ الفاضح



انتشر فيديو فاضح لتيك توكر يدعى كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي حمادة، داخل المطبخ، تضمن عبارات وحركات جنسية صريحة، ليتقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات ضدهم، بتهم التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى إباحيًا وألفاظًا خادشة للحياء.



وبإجراء التحريات، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سماح مصطفى والشهيرة بإنجي حمادة، بسبب انتشار فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل مع تيك توكر يُدعى كروان مشاكل.



وأوضحت "الداخلية" في بيان أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصد بث سيدة لها معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد- آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف- تيك توك) وتدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.



وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع المصري، بعدما قام ببث مقطع فيديو شهير بـفيديو المطبخ ظهر فيه برفقة سيدة تدعى إنجي حمادة.



وقالت إنجي حمادة المذيعة المغمورة شريكة كروان مشاكل، إنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاصًا فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.



وتابعت شريكة كروان مشاكل في اعترافاتها، عرفت أنهم عايزين أروح معاهم بسبب الفيديو اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستيريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة، لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية.



وكشفت التحريات الأمنية، عن أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى خالته في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة إنجي حمادة.



6 - أنوش ملكة الروتين



كشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب على موقع يوتيوب باسم يوميات أنوش، بعد بلاغ ضدها، اتهمها بالفسق والفجور.



وأضافت التحقيقات أن المتهمة تبث فيديوهات على «فيس بوك» باسم الروتين اليومي، وتظهر فيها بملابس مثيرة، لزيادة عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على الموقع، لزيادة نسبة المشاهدات، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تأكدت من صحة البلاغ، بينما ألقت مأمورية أمنية القبض عليها، حيث عثر بحوزتها على هاتف محمولة يحتوي على مقاطع ساخنة



كما عثر على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها والتى تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.



وأكدت المتهمة أنها قامت ببث تلك الفيديوهات بعدما نصحتها إحدى جيرانها بارتكاب ذلك الفعل نظرًا لأرباحه السريعة، وأضافت المتهمة أنها كانت تكسب ألفين دولار في الأسبوع، وكانت تقاسم المبلغ مع الشركة التسويقية التي كانت ترعى مواقع التواصل الخاصة بها.



وكشفت تحريات مباحث القاهرة، في واقعة ضبط صاحبة قناة أنوش، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والتي تقوم ببث فيديوهات عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "الروتين اليومي"، وتظهر خلالها بملابس مثيرة تبرز جسدها، لجذب المتابعين وزيادة المشاهدات بمنطقة المعصرة، أن المتهمة كانت تحرض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي.



7 - أول موقع إباحي في مصر



كشفت التحقيقات أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة حول ضلوع شخص في إنشاء موقع إباحي جنسي على شبكة الإنترنت، وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة ورفع المحتوى الإباحى الخاص بهما على الموقع الإلكترونى، وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة وبأشكال مختلفة.



بتشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة العقيد تامر فاروق رئيس مباحث آداب الجيزة، أسفرت عن صحة المعلومات وأن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية لهما ثم رفعها على الموقع الخاص به.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن رجال مباحث آداب الجيزة من ضبط المتهم متلبسا مع فتاة ورجل أثناء قيامهم بتصوير فيلم إباحى، وتم تحريز جميع المقاطع المصورة والبالغ مساحتها 200 جيجابايت فضلا عن تحريز بعض الملابس والأدوات والمعدات المستخدمة في الواقعة.



تبين من التحقيقات أن المتهم الرئيسى أنشأ موقعا إباحيا وبناء عليه قام باستقطاب الفتيات ومنهم أفريقيات وإقناعهم بتصوير الأفلام الجنسية مع آخرين داخل شقته بمقابل مادى مغري، وأن المتهم كان يقوم بعرض أجزاء من الأفلام الجنسية على موقعه مجانا والأفلام الكاملة بمبالغ مالية، حيث تحصل المتهم على مكاسب مالية كبيرة من الموقع.

تحرر المحضر رقم 1868 لسنة 2020 جنح أكتوبر ثالث وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس جميع المتهمين.

