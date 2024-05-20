"التخطيط" تبدأ المرحلة الثانية من التدريب على مهارات إدارة المشروعات للعاملين بالجهاز الإداري

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك؛ الدورة الأولى من المرحلة الثانية للتدريب على مهارات إدارة مشروعات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على تزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا، ونشر وتطوير منهجية إدارة المشروعات والبرامج ضمن أساليب العمل، والعمل على بناء الكوادر المؤهلة والمحترفة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت السعيد أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، مشيرة إلى قرار رئيس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 المتضمن قيام وزارة التخطيط بتوفير الدعم الفني اللازم لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.

يشار إلى أن الدورة الأولى من البرنامج تضم 25 مدير مشروع من قيادات الجهاز الإداري للدولة من وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.