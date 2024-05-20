طبيب نساء وتوليد وطفل حديث الولادة وصندوق قمامة.. ماذا حدث في الغربية؟

هزت جريمة بشعة مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث أقدم طبيب نساء وتوليد على التخلص من مشاعره الإنسانية وقام بإلقاء طفل حديث الولادة ملفوفاً في كيس بلاستيكي من باب سيارته في أحد حاويات القمامة بالمدينة، لكن العناية الإلهية أنقذت الطفل من الموت بعد عثور الأهالي عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصدرت الجهات القضائية في محافظة الغربية قرارًا بمنع طبيب نساء وتوليد من السفر وضبطه وإحضاره للتحقيق معه، لتورطه في واقعة إلقاء طفل حديث الولادة الذي تمت ولادته داخل عيادته في إحدى حاويات القمامة.

طبيب الغربية تهرب من حضور جلسة محاكمته

كان طبيب النساء والتوليد المتهم، قد تهرب من حضور جلسة محاكمته في 18 مايو ولم يشارك مع محاميه على الرغم من صدور قرار من قاضي المعارضات المستشار أحمد صبحي بإخلاء سبيله مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية بحقه والتزامه بالتوقيع الشخصي في قسم شرطة ثالث المحلة.

كما وجهت النيابة العامة بتشميع عيادة طبيب نساء وتوليد بالشمع الأحمر وإيقاف نشاطه وإخطار نقابة الأطباء والعلاج الحر بمديرية الصحة لاتخاذ شؤونها وإجراءات احترازية لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.

ضبط الطبيب المتهم بالشروع في قتل حياة طفل بالغربية

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية قد نجحت في ضبط طبيب النساء والتوليد المتهم بالشروع في قتل حياة طفل، بعد العثور على طفل رضيع حديث الولادة حيًّا ملقى في أكوام القمامة، حيث تمّ إيداعه في أحد دور الرعاية الحكومية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية بلاغًا حول العثور على طفل رضيع حيّ ملقى في أكوام القمامة في أحد الميادين العامة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتمّ نقل الطفل الرضيع في سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات الحكومية.

كاميرات المراقبة تفضح الطبيب المتهم

وكشفت التحريات الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة عن رصد طبيب نساء وتوليد يبلغ من العمر 78 عامًا وهو يلقي كيس الطفل في أكوام القمامة، وعند مواجهته، أنكر حدوث ذلك وادّعى أنه اعتاد إلقاء قمامة منزله في نفس المكان الذي تم العثور فيه على الطفل الرضيع.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمّ ضبط سيدة اعترفت بولادتها للطفل سفاحًا وعدم علمها بأنه حي، ودفنه بمعرفة طبيب نساء وتوليد.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.