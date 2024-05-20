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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التربية للطفولة المبكرة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لرئيس جامعة المنصورة
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 أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، جولة تفقدية للإطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 بكلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات وكانت فى استقباله بكلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة سحر توفيق عميد الكلية والوكلاء.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال الجولة، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات.
وقام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.
كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن يؤدي الامتحانات نحو 210 آلاف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

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