عقوبات أمريكية لأكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على حرب أوكرانيا

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على مواصلة مجهودها الحربي في أوكرانيا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الإستراتيجية ضمن تدريبات على كيفية نشر أسلحة تكتيكية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عجل.

وقال الدفاع الروسي، في بيان له، إنه ضمن المرحلة الثانية من تدريبات القوات النووية غير الإستراتيجية، أكمل أفراد التشكيلات الصاروخية في منطقة لينينجراد العسكرية مهام التدريب القتالي والتقدم السري إلى منطقة تمركز محددة، وتم تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ على أهداف معادية افتراضية، مشيرة إلى أن الأفراد المشاركين في تدريبات أطقم البحرية أجروا عمليات في منطقة المناوبة المحددة لهم.