ننشر حيثيات قبول استئناف متهم بأحداث شغب السلام

أودعت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، حيثيات الحكم بقبول الاستئناف المقدم من المتهم محمد صلاح شكلا، في حكم السجن المشدد 3 سنوات، في قضية أحداث شغب السلام.

وجاء بحيثيات المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم، قام بتحريض مثيري الشغب للتجمهر، كرد فعلٍ على واقعة وفاة شخص اتهم فيها أحد الضباط بالقسم، وذلك بقصد اقتحام ديوان القسم بالقوة والعنف وتخريبه، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة العاملين به والقائمين على تأمينه، لمنعهم من أداء أعمالهم، وتخريب سيارات الشرطة المتوقفة من حوله، وتهريب المسجونين بداخله، والموجودين بسجن النهضة المركزي الكائن بمحيطه، وإحداث الفوضى وبث الرعب وتكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات في أعمالها،إذ دبَّروا تجمهرًا يحيط بديوان قسم شرطة السلام ثان، حشدوا به آلاف الأشخاص كان من بينهم المتهم المستأنف محمد صلاح منصور إسماعيل، وآخرين سبق الحكم عليهم، وعندما حاولت القوات ردهم وتفريق تجمهرهم بالاستعانة بقوات الأمن المركزي ومديرية الأمن، استعمل المتهم المستأنف وآخرون سبق الحكم عليهم المواد المفرقعة والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، واستمرت المواجهة قائمة بينهم وقوات الشرطة لنحو ست ساعات.

وجهت النيابة للمهتمين، تهم التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات واستعمال المفرقعات، استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، واستعمال المفرقعات بشكل عشوائي، حيث أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".