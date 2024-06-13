رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بالقليوبية

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة اليوم، إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرًا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد الهجان على مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

من جانبه أشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة إلى أنه جرى وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى ومنها التأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة والبالغ عددهم 30 مجزر لاستقبال الذبائح من الساعة السابعة صباحًا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم الذبائح وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم، وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما كلف محافظ القليوبية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء إجازة عيد الأضحى والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز.

ووجه المحافظ بالتأكيد على استمرار عمل فروع شركات الجملة طوال إجازة العيد لصرف المواد التموينية للبقالين، والتنسيق مع شركات توريد المواد البترولية واسطوانات الغاز لمتابعة الكميات الواردة من المواد البترولية لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه جرى وضع خطة عمل بالتبادل للمخابز خلال أيام عيد الأضحى بإجمالي 2450 مخبز لضمان توافر الخبز أمام المواطنين، واستمرار العمل بـ21 فرع تابعين لشركة الجملة لإتاحة صرف المواد التموينية للبقالين.

وشدد الهجان على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

ومن جانبه شدد الهجان على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.

يشار إلى أنه جرى تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن أي مخالفات وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩ (أرضي) و01119992624 واتس اب.