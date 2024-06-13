الناتو: فرنسا ستظل حليفًا قويًا ومهمًا لنا بغض النظر عن حكومتها المقبلة

قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن فرنسا ستبقى حليفًا قويًا ومهمًا بغض النظر عن حكومتها المقبلة.

وأضاف ستولتنبرج، عندما سئل عن مخاوفه المحتملة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه يتوقع "أن تظل فرنسا حليفا قويا ومهما في المستقبل".

وأضاف أن "التجربة تثبت أن حلفاء الناتو تمكنوا دائما من البقاء متحدين بغض النظر عن الأحزاب المختلفة في السلطة والأغلبيات المختلفة في البرلمانات".

يذكر أن وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسى (ناتو) يجتمعون في بروكسل اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لمناقشة خطة دعم تدريبات لأوكرانيا بالإضافة إلى التزامات مالية طويلة الأمد.