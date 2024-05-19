رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشار وزير المالية لشئون برامج الموازنة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، محمد جمال الدين السبكي مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية.

حضر اللقاء محمد عبد اللطيف أمين عام جامعة المنصورة، السيد خيوه وكيل وزارة المالية بالدقهلية، سعد عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة المنصورة، دعاء حسين قائم بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رنا محمود عثمان مدير عام إدارة تنمية المواهب، الدكتورة أمينة صالح قائم بعمل مدير عام إدارة التطوير المؤسسي، ايناس الطنطاوي مدير عام حسابات الوحدة الرئيسية .

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها الادارة العامة لتنمية المواهب بالجامعة اليوم بكلية التجارة عن منظومة البرامج والأداء في ظل القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، اللائحة التنفيذية له للعام 2024 وكذلك صدور قانون 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد بأن يكون العام 2028 هو بداية العمل بموازنة البرامج والأداء، وذلك بحضور مديري الوحدات الحسابية، مسئولي البرامج والأداء بالجامعة بكلياتها ومستشفياتها الجامعية،

وناقش السبكي إجراءات الحكومة ووزارة المالية نحو تطبيق وإعداد موازنة البرامج والآداء والركائز الرئيسية لتطبيق موازنة البرامج والآداء كما تم مناقشة متطلبات المرحلة القادمة.

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