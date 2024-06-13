محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 80 حالة من الأولى بالرعاية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لليوم الثالث على التوالي لقاءاته بالحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجات، ضمن سلسلة "رد الجميل"، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل ، في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي.

ووسط فرحة الأهالي ، سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية، تنوعت بين لحوم ومواد غذائية لــ (80) حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، بقيمة مالية ما يقرب من 500 ألف جنيه، لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية، ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ، مشيراً إلى أنه خلال الـ 3 أيام تم صرف مساعدات مالية وعينية لـ 500 حالة إنسانية، وتسليم كراسي كهربائية وأطراف صناعية لذوي الهمم، بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من 4 ملايين جنيه لتخفيف العبء عنهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وخلال اللقاء ، هنأ محافظ المنوفية الأهالي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها، ومؤكدا حرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة، وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم .

وأجرى محافظ المنوفية، حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية، للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم ، موجهاً مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات، وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه ، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتحويل 19 حالة مرضية إلى مستشفيات المخ والأعصاب والرمد و حميات شبين الكوم وأشمون العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم، كما كلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 12 حالات، لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذا استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم، كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 17 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، ووجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 9 حالات، لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية، وحرصه واهتمامه على تلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.