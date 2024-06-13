الخارجية الإيرانية: يجب إنهاء الإبادة الجماعية بغزة دون قيد أو شرط

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقر كني، إن الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط.

وتابع، في خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن ما يحدث في غزة جريمة حرب، ويجب أن نقف ضد الإبادة الجماعية هناك، وعلى الدول الإسلامية استخدام طاقاته، لوقف الجرائم الصهيونية في غزة.

وأشار إلى أن الصهاينة بسبب فشلهم في غزة يمكن أن يرتكبوا خطأ آخر، وأن يوسعوا نطاق اعتدائهم، مطالبًا الأمريكيين أن يوقفوا دعم إسرائيل بالأسلحة، ولا يمكن للأمريكيين دعم إسرائيل بالأسلحة والتظاهر بالسلام وإطلاق مبادرات.