لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية تناقش خطة العمل المستقبلية

عقدت لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اجتماعا ناقش ملامح خطة تحرك اللجنة وعملها خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع المهندس عمرو فتوح رئيس اللجنة، والمهندس أشرف حجر، والدكتور شريف عبد المنعم، وأحمد خالد، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال عمرو فتوح رئيس اللجنة، إنه سيتم الإعلان عن خطة عمل اللجنة في الاجتماع الثاني بنهاية يونيو الجاري.

وأوضح أن اللجنة تعمل حاليا علي ضم أعضاء جدد، وتحديد أولويات خطة العمل بما يتماشى مع أهداف وخطط الدولة، لتمكين ودعم رواد الأعمال، وزيادة فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع حلول للمشكلات التي تواجه القطاع.

وأشار إلى أن من أهداف اللجنة تعزيز روح ريادة الأعمال بين أعضاء الجمعية، وتشجيعهم على تأسيس مشاريع صغيرة ناجحة، ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستدامة والنمو، وتوفير التدريب والإرشاد للرواد في مجال إدارة وتطوير أعمالهم، وتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء اللجنة لتحفيز التعاون والابتكار.

وقال إن اللجنة، ستعمل على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تختص بريادة الأعمال، والتسويق، وإدارة المشاريع، والابتكار، وتقديم استشارات مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، لدعمهم في تطوير أفكارهم وتحقيق أهدافهم، وتوفير معلومات حول فرص التمويل المتاحة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بين أفراد الجمعية، مع منح جوائز مالية لأفضل الأفكار.