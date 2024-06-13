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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى

صفارات الانذار
صفارات الانذار
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أكد إعلام الاحتلال إسرائيلي، اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي اليوم الـ 251 كثّف الاحتلال خلال ساعات الليل استهدافه رفح، جنوبي قطاع غزة، ومناطق أخرى في وسطه، بحيث ارتقى عدد من الشهداء بينما أُصيب أشخاص آخرون.

شهد جنوبي قطاع غزة ووسطه، فجر اليوم الـ251 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قصفاً عنيفاً ومتواصلاً، أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وتركّز القصف الإسرائيلي في رفح على غربي المدينة، حيث أطلق الطيران المروحي التابع للاحتلال نيرانه على المنطقة.

صفارات الإنذار الجليل الأعلى لبنان