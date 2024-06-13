8 وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي يدعون لتقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس في أنحاء التكتل

قالت وكالة رويترز، إن 8 وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي، يدعون إلى تقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس في أنحاء التكتل، وفقًا لنبأ عاجل أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

من جانبه، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الردع النووي ضروري بعد توسيع روسيا مناوراتها في بيلاروسيا.

الحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجويوتابع، وفقًَا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن روسيا تجري المزيد من التدريبات النووية ويجب الاستعداد لذلك، مضيفًا أن الحلف سيزود أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار الأمين العام عام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى الوفاء بالتعهدات الدولية وتمويلها بـ40 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن المجر لن تشارك في تسليح أو تدريب القوات الأوكرانية لكنها لن تعطل إجماع الناتو.