حزب الله يستهدف موقع الراهب الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال حزب الله: إن مقاتلينا استهدفوا عند الساعة ‌‎ 08:00‎من صباح اليوم، موقع الراهب ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة، مشيرًا إلى أن ذلك ويأتي هذا دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية الباسلة.

وفي السياق ذاته، أكّد "قائد المنطقة الوسطى وفرقة غزة سابقاً"، اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال، غادي شمني، أنّ حزب الله "نجح في إدخال إسرائيل، منذ المرحلة الأولى، في حرب استنزاف لا نهاية لها".

وفي مقابلة إذاعية، أضاف شمني أنّ اغتيال الشهيد القائد طالب سامي عبد الله، "لا يشلّ حزب الله ولا يغير قدرات عمله"، مردفاً أنّ ما حدث بعد الاغتيال من هجمات وإطلاق نار دليل على أنّ "الجيش غير قادر على القيام بعملية تردع الحزب".