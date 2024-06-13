شمال سيناء الأزهرية: لا شكاوى في امتحان مادة الحديث اليوم

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الخميس، في بيان رسمي عن عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش، أي شكاوى أو إخطارات خلال سير امتحانات الثانوية الأزهرية.

وأوضح بيان منطقة شمال سيناء الأزهرية أن 240 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، أدوا امتحان مادة الحديث في عدد 6 لجان امتحانية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء، لافتًا إلى وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.

وأضاف البيان خلال تفقده لجنة معهد فتيات العريش الثانوي يرافقه محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على انتظام لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، دون رصد شكاوى.

ولفت البيان إلى أن عدد طلبة الثانوية الأزهرية يبلغ 573 طالبا وطالبة، موزعين على 6 لجان امتحانية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء.

وأكدت المنطقة الأزهرية استئناف الامتحانات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث إن الامتحانات بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي.

كما تابع الدكتور عادل السايس، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم الأدبى، بلجنة فتيات العريش الثانوي، ويطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.