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الإثنين 20 مايو 2024
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محافظات

محافظ مطروح يبحث مقترحات استكمال الأعمال والبنية التحتية بالمدينة

محافظ مطروح يبحث
محافظ مطروح يبحث مقترحات استكمال الأعمال والبنية التحتية
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ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جهود الإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال الجارية بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، وكذلك مقترحات استكمال الأعمال والبنية التحتية وفقا للخطة الاستثمارية الحالية القادمة. 

مناقشة جهود التنسيق لإنهاء المخطط الحالي للأعمال 

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ودكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد نصر  رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمطروح، ومحمود امبابي مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وممثلي عدد من  القطاعات التنفيذية والشركات المعنية، حيث تم مناقشة جهود التنسيق لإنهاء المخطط الحالي للأعمال واستكمال المراحل المتبقية بالخطة القادمة.  

محافظ مطروح: أهمية التنسيق بين جميع الجهات وإزالة العقبات لاستكمال الخدمات 

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية التنسيق بين جميع الجهات وإزالة العقبات لاستكمال كافة الخدمات بالمناطق المستهدفة قبل أعمال الرصف سواء من مراجعة كابلات وأعمدة الكهرباء وشبكة التليفونات ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز وغيرها مع إقرار جميع الجهات بإنهاء أعمالها قبل أعمال الرصف النهائي لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين ،مشدداً على الحفاظ على المال العام والصالح العام للمحافظة والمواطنين. 

مناقشة استكمال باقى الأعمال بعدد من المناطق  الجارى العمل بها 

تم مناقشة استكمال باقى الأعمال بعدد من المناطق  الجارى العمل بها والغير مدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية وإضافتها في الخطة الاستثمارية القادمة  لتوفير البنية التحتية بالمنطقة بأكملها، ومنها استكمال رصف منطقة حى الشروق بالكيلو 7 شرق مرسى مطروح، وكذلك استكمال رصف منطقة الشيخ عطيوة، واستكمال رصف عزبة العجارمة والغربية، ورصف منطقة خلف الموقف ش15 بالكيلو، ورصف عزبة كفر الشيخ وابوخريطة، ورصف شارع الشهر العقارى بالكيلو 4، ورصف عزبة العراوة خلف مدرسة العوام.

وشدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على كافة الجهات التنفيذية بتوفير الخدمات والمرافق للمواطنين. 

محافظ مطروح يبحث مقترحات استكمال الأعمال والبنية التحتية

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