"وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة إلى والدها عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الثالثة، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021.

إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها

وقالت إيمي: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا على فراقك وحشتني يا بسبوس".

وشاركت إيمي سمير غانم والدها في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت من خلالها نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا، ومن أبرز هذه الأعمال؛ "نيللي وشريهان، عزمي وأشجان، سوبر ميرو، لهفة".

أشهر أعمال الراحل سمير غانم

شارك الفنان الراحل سمير غانم في 150 عمل فني أبرزها؛ "إحنا بتوع الإسعاف، 30 يوم فى السجن، المجانين الثلاثة، حب على شاطىء ميامي، أميرة حبى أنا، البعض يذهب للمأذون مرتين، أخويا هايص وأنا لايص، الرجل الذي عطس، تجبها كده تجلها كده هى كده، كما قدم حوالي 70 مسلسل أبرزهم؛ "حكاية ميزو، تركة جدو، أهلا فطوطة، رجل شريف جدًا".

قدم مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" أعمالًا فنية خالدة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا، أهمها؛ "طبيخ الملائكة، روميو وجولييت، شاطئ المرح، الزواج، شنطة حمزة، الحرامي، الشقيان، شباب مجنون جدًا، فرقة المرح، العميل 77".

آخر أعمال الراحل سمير غانم

شارك الفنان الراحل سمير غانم في مسلسل "عالم موازي" المكون من 15 حلقة الذي كان من المقرر ظهوره كضيف شرف وعرضه في الموسم الرمضاني 2021، ولكن تم تأجيل العمل بعد إصابته بفيروس كورونا.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

قدمت الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو" في الموسم الرمضاني من عام 2019، مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوي.

رحيل سمير غانم

رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2021، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا عظيمًا ومؤثرًا في أذهان محبيه.