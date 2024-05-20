شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض طرابلس الدولى بليبيا

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها لتتمكن من التصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية من أهم محاور خطة عمل الجهاز وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للتوسع في المنتج المحلي الذي يتمتع بالجودة مما يسهم في إحلال الواردات وزيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة عدد من شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض طرابلس الدولى - ليبيا الذى يقام خلال الفترة من 15 مايو وحتى 21 مايو 2024 وينظم الجناح المصرى بالمعرض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويضم المعرض كبرى الشركات من مختلف الدول .

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على إشراك عملائه بشكل دوري في عدد متنوع من المعارض سواء المحلية أو العربية أو الدولية مما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير كما يتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم.

وتأتي مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض طرابلس الدولي استمرارا للتعاون المثمر مع الدول العربية بصفة عامة ودولة ليبيا بصفة خاصة لكونها سوق واعد امام الصادرات المصرية مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقد افتتح وزير الاقتصاد والتجارة الليبى محمد الحويج معرض طرابلس الدولي بدورته الخمسين على أرض معرض طرابلس الدولي وبحضور لفيف من السادة الوزراء والمسئولين كما قام السيد السفير تامر الحفني سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا بتفقد أجنحة المعرض المصري ومن بينها جناح جهاز تنمية المشروعات حيث أشاد بجودة المنتجات المعروضة.

ويشارك عملاء الجهاز بمنتجات مختلفة في معرض طرابلس الدولي ومنها مشروعات هندسية وكيميائية وتراثية حيث لاقت منتجاتهم اقبالا من الجمهور الذي أثنى على أذواق المنتجات وتنوعها.

ويشار أن معرض طرابلس الدولي بنسخته الخمسين يشهد مشاركة أكثر من 300 شركة منها شركة ليبية ومشاركة دولية من مصر وتونس وايطالية وتركيا والجزائر واندونسيا والسعودية و ايران بمختلف المجالات وتستمر فعالياته خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو 2024.