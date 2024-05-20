السجن المؤبد لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني وسكرتارية محمد عفت بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام كل من إبراهيم .ع. س 31 عاما عامل ومقيم رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء و عبدالرحمن... س 28 عامل ومقيم الجناين بمحافظة السويس بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان وبحوزتهما كمية كبيرة لجوهر الحشيش المخدر والأفيون المخدر وسلاح ناري مسدس 9 مم ومبلغ مالي وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.