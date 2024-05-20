اشربوا سوائل وابتعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تتجاوز الـ40

كشف هيئة الأرصاد الجوية، انه يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس والاكثار من شرب السوائل، نظرا لارتفاع درجة الحرارة، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وحذرت الأرصاد الجوية، مرضى حساسية الصدر، من تأثير الأجوء على حالتهم الصحية.

أعلى درجة حرارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تسجل الآن على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، ومتوقع أن تزداد الحرارة لتتخطى حاجز 40 درجة مئوية.

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يسود طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاثنين نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم الاثنين

اشارت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .

تجنب التعرض لاشعة الشمس

واوضحت الارصاد ، أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة وقد يسبب الاعياء.

ونصحت المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.



ارتفاع درجات الحرارة حتي الاسبوع المقبل

ونوهت هيئة الارصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتي الاسبوع المقبل الأسبوع ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء.

سبب الموجة شديدة الحرارة

وترجع اسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.