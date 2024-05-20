بعد تتويج الزمالك.. سيناريو السوبر الأفريقى مع الأهلى أو الترجى

حصد الفريق الأول للكرة بنادى الزمالك، أمس الأحد، بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نظيره نهضة بركان المغربى، بهدف نظيف، وذلك على ملعب "أستاد القاهرة الدولى"، فى أياب نهائى البطولة، لينتظر الفائز من بطولة دورى ابطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد حمدي فى الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة، ليشعل المواجهة منذ بدايتها ويؤكد على أحيقة الزمالك بالتتويج.

الزمالك فى السوبر الأفريقى

وكانت مبارة الذهاب قد انتهت بفوز فريق نهضة بركان المغربى، بهدفين لهدف، إلا أن الزمالك استغل قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

بهذا التتويج ضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة فى تاريخه.

ويقام كأس السوبر الأفريقى بين بطل كأس الكونفدرالية، وبطل دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك ينتظر الأهلى أو الترجى

وينتظر نادى الزمالك الفائز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا فى مواجهة الأياب، بين طرفي النهائي، الأهلي المصري والترجي التونسي، لتحديد منافسه في السوبر الأفريقى.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الأهلى والترجى على ملعب "رادس" بالتعادل السلبى بدون أهداف، بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

السيناريو المصرى فى السوبر الأفريقى

ففى حال تتويج الأهلي باللقب فإن السوبر الأفريقي سيكون مصريا خالصا، للمرة الثالثة فى تاريخ الكأس، بعد أن حدث للمرة الأولى عام 1994 بين قطبى الكرة المصرية، وحينها حقق الزمالك الفوز بهدف نظيف.

وستأتى تلك المواجهة فى السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية بعد غياب 30 عاما.

بينما كانت المواجهة الثانية بين الزمالك والمقاولون عام 1997، وتوج جينها الفريق الأبيض بالكأس.

الزمالك مع الترجى

فيما تقابل الزمالك مع الترجي التونسي في السوبر الأفريقي عام 2019، وتفوق الفريق الأبيض بثلاثة اهداف لهدف.

وشهد استاد القاهرة الدولى، تتويج الفارس الأبيض باللقب الثانى فى بطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز فى مواجهة الإياب بهدف نظيف على حساب نهضة بركان، مستغلاً قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار، بعد خسارته ذهاباً بهدفين لهدف.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2019، التي حققها مع مدربه السويسري كريستيان جروس، وعلى حساب ايضًا نهضة بركان المغربى، ليصبح بذلك الزمالك عقدة تاريخية للأندية المغربية.

كما أصبح الزمالك أول فريق مصري يحصد لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية مرتين في تاريخه، بعد أن فاز الأهلي باللقب الأفريقي مرة وحيدة عام 2014، على حساب سيوي سبور الأيفوارى.

وأعاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض لمنصات التتويج الإفريقية، كما عادا هو الأخر ليحقق لقبه الثاني في مشواره بعد فوزه ببطولة كأس السوبر السعودي مع الأهلي عام 2017.

وحصد حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك لقب رجل مباراة فريق و نهضة بركان المغربي في ايهاب نهائي الكونفدرالية.

وقدم المثلوثي مباراة قوية وساهم في تتويج فريقه باللقب الأفريقية.

كما سيحصل الزمالك ٢ مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد التتويج باللقب على أن يحصل الوصيف على مليون دور، كما ضرب موعد مع الفائز بدوري الأبطال في كأس السوبر الأفريقي.



