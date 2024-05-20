بعد التتويج.. الزمالك يتخطى الأهلى فى الكونفدرالية

حصد فريق الكرة بنادى الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمس الأحد، للمرة الثانية على حساب نظيره نهضة بركان المغربى، ليسجل رقم مصرى فريد، فى بطولات القارة السمراء.

وشهد استاد القاهرة الدولى، تتويج الفارس الأبيض باللقب الثانى فى بطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز فى مواجهة الإياب بهدف نظيف على حساب نهضة بركان، مستغلاً قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار، بعد خسارته ذهاباً بهدفين لهدف.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد حمدي فى الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، ليشعل المواجهة منذ بدايتها ويؤكد على أحيقة الزمالك بالتتويج.



وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2019، التي حققها مع مدربه السويسري كريستيان جروس، وعلى حساب ايضًا نهضة بركان المغربى، ليصبح بذلك الزمالك عقدة تاريخية للأندية المغربية.

الزمالك يتخطى الأهلى فى الكونفدرالية



كما أصبح الزمالك أول فريق مصري يحصد لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية مرتين في تاريخه، بعد أن فاز الأهلي باللقب الأفريقي مرة وحيدة عام 2014، على حساب سيوي سبور الأيفوارى.

جوميز يعيد الزمالك لمنصات التتويج الأفريقية



وأعاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض لمنصات التتويج الإفريقية، كما عادا هو الأخر ليحقق لقبه الثاني في مشواره بعد فوزه ببطولة كأس السوبر السعودي مع الأهلي عام 2017.

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.



مؤكداً أن الزمالك استحق الفوز بالبطولة بعدما قدم أداء قوي خلال مباراتي الدور النهائي، مؤكدا أن الفريق كان يعمل بروح الأسرة الواحدة .

المثلوثى رجل المباراة



وحصد حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك لقب رجل مباراة فريق و نهضة بركان المغربي في ايهاب نهائي الكونفدرالية.

وقدم المثلوثي مباراة قوية وساهم في تتويج فريقه باللقب الأفريقية.

مكافأت الزمالك



كما سيحصل الزمالك ٢ مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد التتويج باللقب على أن يحصل الوصيف على مليون دور، كما ضرب موعد مع الفائز بدوري الأبطال في كأس السوبر الأفريقي.

إصابة احمد حمدى

وتعرض اللاعب أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض لإصابة بكدمة في الركبة، خلال المباراة، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم.





