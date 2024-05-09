جريمة بشارع 10 بالوراق.. ربة منزل وعاطل يشرعان فى ذبح صاحب محل

واقعة مأساوية شهدتها منطقة شارع 10 بالوراق بمحافظة الجيزة، عندما أقدمت ربة منزل استعانت بعاطل على محاولة قتل صاحب محل ذبحا وطعنا بسبب قيام المجني عليه بإقراض المتهمة الأولى مبلغا ماليا وتنصلت من سداده ومع محاولات المجني عليه المتكررة إعادة أمواله قررت قتله.

اشتهر "أحمد ر" صاحب محل بشارع 10 بمنطقة الوراق أن يقرض المحتاج وكان محبوبا بين الجميع بالشارع ومع مرور السيدة "أسماء ج" بضائقة مالية لم تفكر كثيرا ورأت في صاحب المحل طوق نجاة لها، وبالفعل تحركت نحو المحل وطلبت منه مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه، لم يتأخر صاحب المحل عن تلبية طلب تلك السيدة واعطاها المبلغ الذي طلبته.

بدلا من أن تقدم السيدة الشكر لصاحب المحل بدأت في التنصل من دفع المبلغ ومرت الأيام حتى تخطت بدلا من موعد السداد موعدين وثلاثة وأربعة وفاض بصاحب المحل الكيل "أنا لما لقيتك مزنوقة في قرشين متأخرتش بكرا لو الفلوس مجتش هودي الوصلات النيابة".

بعد تلقي السيدة تلك الكلمات لم تجد مخرجا غير وضع خطة شيطانية للخلاص من صاحب المحل، وبالفعل قامت السيدة بالاستعانة بعاطل ارتدي نقابا وهي الأخرى ارتدت نقابا وذهبا أسفل منزل صاحب المحل.

وهاتفته السيدة للنزول لإعطائه أمواله طالبها صاحب المحل بالصبر حتى ينزل ويفتح المحل مع الظهيرة، لكنها رفضت وأصرت على نزوله ورضوخا لرغبتها نزل صاحب المحل ليفاجأ بالسيدة مرتدية نقابا على غير العادة وكذا برفقتها شخص يرتدي نقابا وأنهال الاخير عليه طعنا بالسكين وسط الشارع وسقط غارقا في دمائه ولاذ المتهمان بالفرار.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة كانت بورود إشارة من المستشفى الي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس وحدة المباحث، مفادها استقبال "أحمد ر" صاحب محل مصاب بطعنات وجرح ذبحي وادعاء تعدي آخر مقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرة المصاب؛ افادوا بقيام ربة منزل وعاطل بالتعدي عليه والشروع في قتله بسبب إقراض المجني عليه المتهمة الرئيسية مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه وتنصلها من السداد وقامت بمحاولة التخلص من المجني عليه للهروب من السداد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وجرى فحص الكاميرات والاستماع لأقوال الشهود ويجري ضباط الإدارة العامة بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمين الظاهرين بالفيديو محل الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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