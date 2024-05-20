بالصور.. فعاليات ثقافية متنوعة لمكتبة مصر العامة المتنقلة في العبور

قدمت مكتبة مصر العامة المتنقلة التابعة لفرع الزيتون، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، في الحي التاسع من مدينة العبور، وبالتحديد عند المسجد العربي.

وشهدت المكتبة توافد العديد من أهالي مدينة العبور للمشاركة في الفعاليات التي تقدمها المكتبة، من ورش رسم، وتلوين، وطباعة استنسيل، وتلوين جبس، وقراءة كتب، أو استعارتها، فضلا عن عمل اشتراكات جديدة وتجديد كارنيهات لأعضاء المكتبة.

وتقوم المكتبات المتنقلة بتقديم نفس خدمات وأنشطة المكتبة الثابتة وبالأخص خدمات إعارة الكتب وتقوم بزيارة شهرية ثابتة للأماكن لتوفير إمكانية استعارة وإعادة الكتب للمشتركين بخدماتها فضلاً عن تقديم أنشطة متنوعة مصحابة للأطفال وتقديم ورش اليوم الواحد وبعض البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية للمستفيدين، وقد أصبح هناك قطاع عريض المستخدمين الذين يجددون اشتراكاتهم سنوياً مع المكتبات المتنقلة للانتفاع بخدماتها.

وتسعى المكتبة لنشر الثقافة والمعرفة إلى جموع المجتمع المصري ونظراً لعدم تواجد المكتبات العامة في كافة التجمعات السكانية داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

وتسعى منظومة مكتبات مصر العامة إلى تعميم إنشاء مكتبات متنقلة في كافة محافظات مصر التي بها فروع للمكتبة للمكتبة كمشروع قومى للوصول بالكتاب إلى كافة القرى والنجوع بمحافظات مصر المختلفة.